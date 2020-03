Emergenza Covid-19, nasce il Comitato cittadino per la raccolta fondi a favore dell’Ospedale Chidichimo di Trebisacce

TREBISACCE – Nasce, su iniziativa e in collaborazione con il Comitato Cittadino Alto Ionio, presieduto dall’ Avv. Rinaldo Chidichimo, la Biblioteca Torre di Albidona e la Misericordia di Trebisacce, il Comitato Cittadino per la Raccolta Fondi da destinare all’acquisto delle attrezzature da impiegare presso l’Ospedale G. Chidichimo di Trebisacce.

Del comitato faranno parte i sindaci del comprensorio e i presidenti delle associazioni aderenti.

Finalità del Comitato è la creazione di una raccolta fondi destinata a dotare la struttura del Chidichimo degli strumenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 a partire da un respiratore polmonare.

“Il Chidichimo è una risorsa incredibile che non viene sfruttata a pieno: ciò rappresenta un’assurdità sotto ogni punto di vista e un danno per tutti i cittadini dell’Alto Ionio e della Sibaritide – ha dichiarato l’Avv. Franco Mundo, sindaco di Trebisacce – Forte di questa riflessione, più volte manifestata in tutte le sedi politiche e istituzionali, ho accolto con piacere la volontà del nascente Comitato di affidarmi la presidenza di questa nuova realtà che da oggi lavorerà alacremente per raggiungere un solo obiettivo: dotare, grazie alla buona volontà dei cittadini, l’Ospedale Chidichimo di quegli strumenti indispensabili per affrontare l’attuale emergenza e soprattutto per far si che, domani, superata la crisi, se mai dovessimo trovarci nuovamente in tali circostanze, il territorio non si faccia trovare impreparato. Avremmo preferito maggiore sostegno da parte degli enti regionali e nazionali, ma nell’attesa che l’estenuante burocrazia faccia il proprio corso, noi cittadini del territorio non possiamo perdere ulteriore tempo, per questo invito tutte le realtà cittadine, associazioni del terzo settore, di categoria, sportive, imprenditori, istituti di credito, ma anche singoli cittadini a dare il proprio contributo. Nelle prossime ore renderemo noto il numero di conto corrente sui cui sarà possibile effettuare i versamenti. Siamo tutti chiamati a contribuire”.

La selezione del materiale da acquistare farà riferimento ad un Piano predisposto dalla Dirigenza dell’Ospedale Chidichimo di Trebisacce, stilato in collaborazione con il Comitato in base alle esigenze più pregnanti, al fine di ottenere la massima efficacia nell’investire i fondi raccolti. A breve sarà organizzato un incontro tra gli aderenti per avviare al più presto la raccolta fondi.