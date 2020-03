Emergenza sanitaria e codice rosso, COA Lamezia informa: servizi attivi

LAMEZIA TERME – Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme con il suo CPO, poiché la quarantena forzata potrebbe far registrare una recrudescenza dei reati di c.d. violenza di genere, ricorda che, anche in questo periodo di sospensione dell’attività giudiziaria, presso la Procura della Repubblica di Lamezia Terme è sempre attivo il “codice rosso”.

Il Consiglio ricorda, altresì, il numero verde +39 331 353 0372 dello sportello di informazione e orientamento in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria e antiviolenza del CPO, sempre attivo H 24.