Emporia Gin Caffo vince World Awards 2020

VIBO VALENTIA – Emporia Gin si è aggiudicato il Best Italian Contemporary Gin al World Gin Awards 2020 – uno dei premi internazionali più prestigiosi – prima del lancio ufficiale. Emporia Gin è l’ultima novità dell’antica Distilleria F.lli Caffo. É un distillato, è scritto in una nota, “che raccoglie le essenze particolari della Calabria: la storia, il mare, le piante spontanee che la natura offre come il ginepro fenicio, una particolare pianta che cresce spontaneamente portata dai Fenici oltre 3200 anni fa”. “Siamo orgogliosi di aver creato Emporia Gin – afferma Nuccio Caffo mastro distillatore e Ad del Gruppo Caffo 1915 – perché è un prodotto dalla storia e dalle caratteristiche eccezionali. Ho seguito personalmente ogni singolo passaggio così, durante i diversi tentativi per raggiungere la perfezione, studiavo la storia dei fenici e leggendo un antico testo ho scoperto la loro arte di distillare l’acqua di mare; da lì, l’idea che mancava per rendere Emporia Gin davvero speciale con la giusta nota di sapidità”.