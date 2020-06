Encomio del Garante per l’Infanzia della Regione a due carabinieri reggini

REGGIO CALABRIA – Si è svolta nel Municipio di San Giorgio Morgeto la cerimonia di consegna dell’Encomio istituzionale che il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione, Antonio Marziale, ha tributato al maresciallo ordinario Roberto Caruso, comandante della locale Stazione dei carabinieri, e al vicebrigadiere Vincenzo Elia.

“I due militari dell’Arma – spiega il Garante – nel marzo scorso, in piena emergenza Covid-19, si trovavano in un quartiere periferico di Polistena dove tanta gente si dava disperatamente da fare per rianimare un bimbo di due anni in preda a convulsioni. Senza indugio, hanno caricato sull’auto di servizio il piccolino che respirava flebilmente, e mentre Elia guidava, Caruso praticava massaggi e respirazione artificiale, a rischio personale e dei propri familiari, considerato il periodo di particolare emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Giunti al locale nosocomio i militari hanno affidato il piccolo alle cure dei medici i quali fortunatamente hanno scongiurato il peggio”.

Secondo Marziale “si tratta di un gesto che va ben oltre il dovere ed è frutto di quei sentimenti di amore che ogni adulto dovrebbe esprimere nei confronti delle persone più indifese, specie verso i più piccoli. Pertanto, ho ritenuto doveroso che il Garante dei piccoli calabresi dicesse ‘grazie dal profondo del cuore’ a nome di tutti i bambini che nelle Forze dell’ordine trovano un sicuro punto di riferimento”.

Presenti alla consegna Pasquale Crupi, componente della terna commissariale che guida il Comune di San Giorgio Morgeto, il quale ha reso noto di avere inoltrato alla Prefettura di Reggio Calabria la richiesta di conferimento ai due carabinieri di una medaglia al valor civile – e il capitano Marco Catizone, comandante della Compagnia dei carabinieri di Taurianova.