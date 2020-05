Esplode bombola in abitazione a Girifalco, un ferito

GIRIFALCO – Un incendio, dovuto allo scoppio di una bombola del gas, si è verificato in un appartamento a Girifalco.

Il rogo, che ha coinvolto una famiglia, è avvenuto in via dei Cipressi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Girifalco e ii vigili del Fuoco e il personale del 118 e della protezione civile.

Si registrano purtroppo alcuni feriti a causa dell’ esplosione della bombola che ha causate fiamme che hanno invaso l’ abitazione.

Il ferito è stato trasportato presso struttura ospedaliera, dalle notizie apprese riportava ustioni non gravi su circa il 60% del corpo. Accertamenti in corso sulla dinamica dell’incidente. Sul posto i carabinieri