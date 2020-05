Fase 2, lettera aperta di Stefano Rocca (Lamezia Shopping): “Lamezia può far rinascere Lamezia”

LAMEZIA TERME – “A quasi due mesi dal lock-down, giorno in cui sono state abbassate le serrande di tutti gli operatori commerciali di Lamezia, per chiunque percorra le vie principali dello shopping, emerge uno stato di angoscia e di malinconia, paragonabile ad un pugno nello stomaco. Il movimento frenetico dello shopping, il sorriso delle commesse, le luci delle insegne, l’entusiasmo dei clienti che camminano con le varie buste sui diversi corsi dello shopping, i bar pieni di persone che sorseggiano un caffè o un aperitivo, dove chiacchierare del più e del meno. E poi la sera con tutti i locali della movida, che tanto ci invidiano le altre grandi città, con concerti piano bar e varie enogastronomia degne dei più grandi format di MasterChef. E ora? Cosa sta succedendo? Ma soprattutto cosa accadrà? Ritornerà tutto come prima? Queste risposte le potranno dare solo i lametini stessi, sarete voi a decidere del nostro futuro; ci affidiamo a voi. Lo shopping, i bar, i locali, i ristoranti, saranno lì a ricominciare da dove c’eravamo lasciati. Solo Lamezia può far rinascere Lamezia. Questo è lo slogan che ognuno di noi dovrà tenere a mente. Abbiamo avuto un assaggio di cosa vuol dire la chiusura delle attività produttive Lametine adesso ognuno di noi deve trarre le proprie conclusioni. Lamezia è una grande città, abitata da grandi cittadini, con un gran cuore e questo periodo ci ha fatto conoscere la parte bella dei suoi abitanti, ognuno si è speso per il prossimo; continuiamo a farlo, cerchiamo di limitare i danni al tessuto economico, aiutiamo le aperture. Una grande città si riconosce da come affronta le proprie difficoltà, dimostriamo di esserlo. Lamezia, insieme ce la faremo, per poter rivivere quel gran sogno di rinascita di un territorio temuto e al contempo martoriato”.

Stefano Rocca

Vice Presidente Lamezia Shopping