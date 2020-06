Fase 3: lunedì click day fondi Camera di Commercio Catanzaro

CATANZARO – A partire dalle ore 9 di lunedì 29 giugno sarà possibile inviare le domande di partecipazione ai due bandi approntanti dalla Camera di commercio di Catanzaro per sostenere il riavvio delle attività commerciali e imprenditoriali dopo il blocco imposto dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

La piattaforma per la sottomissione delle domande è Webtelemaco di InfoCamere, unico mezzo attraverso il quale sarà possibile inviare la documentazione necessaria all’accesso ai fondi e agli strumenti disposti dall’Ente camerale di Catanzaro.

“Nello specifico – è scritto in una nota – come già annunciato nei giorni scorsi, si tratta del ‘Bando Liquidità’, grazie al quale la Camera di commercio rimborserà alle imprese fino a 1500 euro di interessi passivi su prestiti contratti a partire dallo scorso febbraio, e del ‘Bando Ristorazione 4.0’, con cui le imprese del settore della ristorazione con codice Ateco 56.10.11 avranno accesso a voucher del valore massimo di 1500 euro attraverso cui implementare i propri servizi digitali utili al rispetto delle più recenti disposizioni normative in termini di distanziamento sociale e contenimento della diffusione del coronavirus Sars-Cov-2”.

I materiali relativi ai bandi, le informazioni dettagliate e i modelli da compilare sono reperibili sul sito internet della Camera di commercio di Catanzaro all’indirizzo www.cz.camcom.it.

Per agevolare le procedure di sottomissione delle domande, è disponibile una specifica guida che indirizzerà l’utente in tutti i processi di caricamento. Per accedere alla guida, è sufficiente collegarsi all’indirizzo specificato all’interno delle pagine internet riservate ai bandi sul sito camerale.