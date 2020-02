Federcaccia: chiarimento importante sul calendario venatorio

CATANZARO – Federcaccia Calabria informa che a seguito di una discrepanza fra il Calendario venatorio approvato e il testo pubblicato sul BURC si è generato uno stato di incertezza in merito alla possibilità di esercitare l’attività venatoria il giorno 1° Febbraio 2020.

Pertanto su richiesta di un sollecito intervento sulla questione, l’ufficio caccia della Regione ha immediatamente diffuso una nota esplicativa che chiarisce senza possibilità di errore che:

Dal 1 al 10 febbraio 2020, la caccia è consentita su tutto il territorio regionale, per tre giorni la settimana, a scelta del cacciatore, fra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, con l’esclusione del martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio a norma della legge n.157/92, alle specie Cornacchia grigia, Ghiandaia, Gazza e Colombaccio.

Federcaccia Calabria ringrazia il Dipartimento Agricoltura e l’Ufficio caccia per il rapido e puntuale intervento, atto a scongiurare qualsiasi contestazione dovuta a interpretazioni errate da parte degli organi di vigilanza.