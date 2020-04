Festa della Liberazione, cittadino dona rosa e lettera di ringraziamento ai carabinieri di Vibo Valentia

VIBO VALENTIA – Una rosa rossa ed una lettera di ringraziamento. Questo l’omaggio recapitato oggi al Comando provinciale dei carabinieri di Vibo in occasione della Festa della Liberazione. L’autore è un cittadino il cui gesto ha suscitato apprezzamento e riconoscenza da parte dei militari con in testa il comandante provinciale Bruno Capece e il comandante della Compagnia Gianfranco Pino. L’omaggio è stato collocato a fianco dell’effige della patrona dell’Arma, la Virgo Fidelis, il “luogo più sacro della caserma”. “Mille volte grazie. Grazie – è scritto nella lettera – per quello che fate tutti i giorni con abnegazione e coraggio, mettendo la propria vita al servizio della comunità. Siete il punto di riferimento dei cittadini che vedono nei militi della Benemerita, un’ancora di salvezza e speranza. Onore, merito e riconoscenza a voi. Che dio protegga sempre questa meravigliosa e gloriosa Arma. W i carabinieri, viva l’Italia. Con stima e affetto”.