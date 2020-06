Focus ‘Ndrangheta: controlli e sanzioni a Crotone

CROTONE – Nella serata del 18 giugno 2020, personale della Divisione P.A.S.I. – Squadra Amministrativa, unitamente a personale della Squadra Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, nell’ambito dei servizi relativi al piano d’azione nazionale e transnazionale denominato “Focus ‘ndrangheta”, ha effettuato controlli amministrativi nei confronti di alcune attività commerciali, all’esito dei quali:

– presso un circolo ricreativo venivano identificati nr. 6 avventori di cui due non risultavano iscritti nel registro degli associati. Al termine del controllo si elevava sanzione amministrativa di € 400,00 in misura ridotta, sensi dell’art. 4, comma 1 del D.L. 19/2020 per violazione del punto 6 dell’Ordinanza regionale della Regione Calabria, n. 51 del 13.06.2020, poiché per le sale da gioco è interdetta l’attività fino alla data del 18.06.2020 (compresa);

– presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande veniva elevata sanzione amministrativa di € 400,00 in misura ridotta per il mancato rispetto della normativa anti COVID;

– presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristorante/pizzeria) si contestava la sanzione amministrativa connessa alla mancata esposizione del cartello indicante il divieto di fumare per un importo di € 400,00 in misura ridotta e la contestazione di ulteriori € 400,00 per la violazione della normativa connessa alle prescrizioni dell’art. 4, comma 1 D.L. 19/2020 e Ordinanza n. 51 della Regione Calabria del 13.06.2020 con annessa sanzione accessoria e cautelare della sospensione dell’attività per giorni 5 (cinque).