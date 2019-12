Frane nel centro storico, chiuse due strade a Cosenza

COSENZA – Nella giornata di ieri, due strade nella zona del centro storico di Cosenza, via Donato Morelli, località Portapiana e via Paradiso, nei pressi della Villa Vecchia, sono state chiuse al traffico dopo che una frana che ha provocato la caduta di molti detriti che hanno invaso e bloccato totalmente la strada. Nel primo caso un grosso masso, rotolato giù dalla collina, ha prima impattato su Corso Vittorio Emanuele II per poi rimbalzare verso la strada sottostante. L’altro evento franoso non molto distante dal primo, dove fango e detriti hanno invaso la carreggiata, a causa delle piogge incessanti dei giorni scorsi. Al momento della frana, nessuno transitava sulle strade e non ci sono stati feriti. Sul posto i Vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza e i Vigili urbani. Le strade sono state successivamente riaperte.