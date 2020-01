Furto con spaccata a Cosenza, svaligiata tabaccheria

COSENZA – Nuovo episodio di furto con spaccata a Cosenza. Persone non identificate, all’alba di oggi, hanno svaligiato una rivendita di tabacchi posta di fronte alla sede delle Poste centrali.

Gli abitanti della zona di via Veneto, nel centro cittadino, sono stati svegliati dal boato provocato dall’impatto di una vettura contro la saracinesca del negozio. I malviventi, una volta dentro, si sono impossessati di denaro contante, sigarette e tagliandi di gratta e vinci per un ammontare non ancora quantificato. Agguantata la refurtiva i banditi si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce.

Sul furto indaga la Polizia di Stato.