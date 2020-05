Furto di legname in Parco della Sila, una denuncia

PETILIA POLICASTRO – Avrebbe depezzato e rubato del materiale legnoso in località “Manca del Cervo” nel comune di Petilia Policastro, area ricadente in “zona 1” del Parco nazionale della Sila. Un uomo di Petilia Policastro è stato denunciato per danneggiamento e furto dai carabinieri forestali della stazione Parco di Cotronei.

All’identificazione dell’uomo, già noto per analoghi furti avvenuti in passato, i militari sono giunti grazie ad un’attività investigativa che si avvalsa dell’utilizzo di foto trappole. Secondo quanto accertato il legname ricavato dalle piante di faggio trovate sul letto di caduta per un totale di oltre 40 quintali è stato depezzato nell’area demaniale e successivamente trasportato a bordo di un automezzo fuoristrada.