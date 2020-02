Furto e ricettazione, tre denunce nel crotonese

CROTONE – Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato ha denunciato C.R.R. cl. ’99; C.M. cl.83 e I.E.cl. ‘00 per i reati di furto e ricettazione.

In particolare, nel tardo pomeriggio l’addetto alla sicurezza di un supermercato segnalava al 113 una donna che aveva appena commesso un furto e che si era data alla fuga a bordo di un’autovettura.

Immediatamente il personale della Squadra Volante iniziava la ricerca del veicolo segnalato intercettandolo sulla SS106 all’altezza del CARA “Sant’Anna”.

Dopo aver bloccato l’autovettura e aver identificato gli occupanti, gli uomini della Polizia di Stato rinvenivano, oltre alla merce del furto appena commesso, generi alimentari di ogni sorta.

Gli operatori, insospettiti, contattavano i titolari dei diversi esercizi commerciali della zona, ai quali, dopo aver denunciato il furto, veniva riconsegnata la merce ritrovata.

I tre soggetti venivano denunciati per furto e ricettazione e il Questore della Provincia di Crotone emetteva tre fogli di via obbligatori dalla città pitagorica, in quanto residenti a Reggio Calabria.