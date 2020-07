Furto nella stazione ferroviaria di Crotone, denunciato 27enne algerino

CROTON – Nei giorni scorsi la Polizia Ferroviaria di Crotone, in collaborazione con personale della locale Questura, ha denunciato un cittadino algerino di 27 anni per furto aggravato.

Nello specifico lo straniero, gravato dall’obbligo di soggiorno nel comune di Crotone, con numerosissimi precedenti per reati contro il patrimonio, dopo aver ottemperato all’obbligo di firma presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, si è introdotto all’interno dei parcheggi riservati al personale F.S. dello scalo ferroviario, con l’intento di impossessarsi di tutto ciò che trovava nelle autovetture parcheggiate. L’uomo però, colto in flagranza dai proprietari dei mezzi, si è dato alla fuga. Tutto ciò non è passato inosservato agli operatori della Polfer, che dopo un inseguimento tra le trafficate vie cittadine, sono riusciti a bloccarlo e a condurlo negli uffici di Polizia per gli atti di rito.