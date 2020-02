Giornata di prevenzione cardiologica a Nocera Marina organizzata dal Rotary Club del Reventino e dal Lions Club Valle del Savuto

NOCERA MARNA – Per domenica 2 febbraio il Rotary Club del Reventino, presieduto da Antonio Giacobbe, e il Lions Club Valle del Savuto, presieduto da Anna Caterina Egeo, hanno organizzato una giornata di prevenzione cardiologica a Nocera Marina, presso l’ex Studio Medico associato in Via Nazionale, a partire dalle ore 10. In particolare, il dottor Giovanni Paola, specialista in Cardiologia e Primario del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Soveria Mannelli, eseguirà gratuitamente esami ECG ai pazienti che si presenteranno. Nell’iniziativa sono stati coinvolti i medici di famiglia di Nocera che sono stati informati dell’iniziativa e consiglieranno ai loro pazienti più a rischio l’esecuzione dell’esame.

L’iniziativa rientra tra le azioni che i club Rotary e Lions fanno a favore della popolazione del loro territorio. L’attività che domenica svolgerà con grande spirito di generosità il dottor Giovanni Paola, tra l’altro anche socio del Club Lions, è particolarmente lodevole in quanto le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la principale causa di morte nel nostro Paese, visto che sono responsabili del 44% di tutti i decessi. In particolare la cardiopatia ischemica determina il 28% delle morti. Inoltre, in Italia la prevalenza di cittadini affetti da invalidità cardiovascolare è pari al 4,4 per mille, mentre il 23,5% della spesa farmaceutica italiana (pari all’1,34% del prodotto interno lordo) è destinato a farmaci per il sistema cardiovascolare.