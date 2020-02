Guidava senza patente, arrestato sorvegliato speciale nel reggino

REGGIO CALABRIA – Era alla guida di un’auto privo di patente perché allo stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Diego Rosmini, di 48 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato a Reggio Calabria dagli agenti delle Volanti della Questura.

Rosmini, sottoposto all’obbligo di soggiorno nel comune di Reggio Calabria, è stato notato dai poliziotti mentre era alla guida di un’utilitaria in una strada cittadina. Fermato e controllato è risultato privo di patente di guida, documento che gli è stato ritirato in conseguenza dell’applicazione della misura. A seguito di una perquisizione personale l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello con lama richiudibile di 6 centimetri.