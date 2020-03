I carabinieri forestali donano 120 piante e migliaia di semi alle scuole

CATANZARO – I Carabinieri Forestali del Reparto tutela Biodiversità di Catanzaro nei giorni scorsi hanno ultimato la donazione di piante e semi a favore di istituti scolastici nell’ambito dello svolgimento di progetti di Educazione Ambientale per sensibilizzare le nuove generazioni sulle tematiche della sostenibilità.

L’attività è riconducibile al più ampio Progetto di Educazione Ambientale “Conosci gli alieni? Scopri gli infiltrati speciali nella Natura con i Carabinieri della Biodiversità” che il Reparto sta realizzando nelle province di Catanzaro, Crotone e area sud di Cosenza coinvolgendo migliaia di alunni di scuole di vario ordine e grado con l’obiettivo di sensibilizzare sulla presenza di specie alloctone invasive e, soprattutto, sulla conoscenza degli habitat e sul ruolo di ognuno per la tutela della biodiversità.

Dalla “Giornata nazionale degli Alberi” del 21 novembre scorso ad oggi sono stati oltre 120 gli alberi di Acero Opalo, Acero Campestre, Acero Negundo, Sorbo degli uccellatori, Tiglio, Ippocastano, Platano, Carpino che insieme a migliaia i semi di Mirto, Ligustro e Biancospino i militari hanno donato a oltre 120 scuole appartenenti a 25 Istituti Comprensivi e Superiori coinvolgendo circa 1600 alunni.

Ogni consegna è stata celebrata con una breve cerimonia che ha coinvolto gli alunni, i genitori, i docenti ed i Dirigenti scolastici nelle operazioni di messa a dimora dell’albero in spazi verdi posti nelle adiacenze della scuola.

Gli incontri, inoltre, hanno consentito ai militari dell’Arma di promuovere la cultura della legalità e della sostenibilità ambientale stimolando gli studenti a immedesimarsi nella condizione dell’albero analizzando la sua nascita e crescita nel territorio di residenza e valutando le problematiche legate all’antropizzazione, ai cambi climatici, all’inquinamento e alla perdita degli habitat, sensibilizzandoli verso l’adozione di stili di vita moderni responsabili e sostenibili.