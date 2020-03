“I saperi del gusto”: a scuola di cucina con Chef Mancuso

NOCERA TERINESE – Sono partiti i corsi di scuola di cucina “I saperi del gusto” che vedono come docente d’eccezione il noto chef calabrese Emanuele Mancuso. Location esclusiva per lo svolgimento dei corsi è Villa Grandinetti a Nocera Terinese. Un’oasi di benessere e relax strutturata con tutti i comfort, immersa nel verde della macchia mediterranea a due passi dal mare, è il nuovo ‘quartier generale’ Emanuele Mancuso chef ufficiale della struttura ricettiva gestita da Giuseppe e Federico Grandinetti.

Il primo appuntamento de “I saperi del gusto” ha preso corpo e forma nelle grandi cucine della villa alla presenza di Emanuele Mancuso coadiuvato dal noto chef lametino Luca Caligiuri. A seguire le lezioni un gruppo di attenti corsisti che, per la prima sperimentazione culinaria, si sono cimentati nella preparazione della pasta fresca. Tagliatelle e ravioli impastati con la farina di grano macinato a pietra del mulino “Antica Macina” di Pianopoli, un’eccellenza del lametino. Seguendo le direttive dei due chef, i corsisti hanno impastato e spianato la pasta e poi hanno preparato il ripieno per i ravioli e l’intingolo per condire le tagliatelle. Due preparazioni complete realizzate con prodotti rigorosamente biologici e a chilometro zero. Grande entusiasmo da parte dei corsisti che hanno creato con le proprie mani dei piatti gourmet con i preziosi consigli di due grandi maestri della gastronomia calabrese ed italiana.

Soddisfatti gli chef Mancuso e Caligiuri per la buona riuscita del primo laboratorio a cui seguiranno altri incontri. Infatti, “I saperi del gusto” riguarderanno la preparazione di antipasti, primi e secondi piatti e naturalmente anche di dolci. Di volta in volta Chef Mancuso sarà affiancato da altri colleghi esperti di cucina di alto livello, veri professionisti dei fornelli che ben sanno coniugare l’antica tradizione culinaria del territorio con le nuove tendenze del food. “I saperi del gusto” costituiscono un percorso formativo unico nel lametino e in tutta la provincia di Catanzaro; una vera opportunità per aspiranti chef che consente di potersi immediatamente inserire nel mondo del lavoro.

A salutare positivamente l’avvio dei corsi anche Giuseppe e Federico Grandinetti che hanno aperto le porte di Villa Grandinetti ad Emanuele Mancuso. Uno chef blasonato che va ad arricchire ulteriormente le conoscenze e le competenze di una struttura ricettiva che in poco tempo si è affermata in un settore fortemente competitivo dove certo non manca la concorrenza. Villa Grandinetti è sinonimo di bellezza dei luoghi, ricercatezza negli arredi, alta professionalità nell’accoglienza e nell’organizzazione degli eventi. Una straordinaria realtà frutto del lavoro certosino e della capacità imprenditoriale di due giovani come Giuseppe e Federico Grandinetti che, con i fatti e non con le parole, hanno dimostrato che in Calabria l’eccellenza è possibile.