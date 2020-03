Idromassaggi abusivi in pineta di proprietà demaniale, due denunce a Isola Capo Rizzuto

ISOLA CAPO RIZZUTO – Due persone sono state deferite alla Procura della Repubblica di Crotone per violazione della normativa edilizia e paesaggistica dopo che i Carabinieri forestali hanno accertato, qualche giorni fa, opere edilizie in difformità nella pineta di proprietà demaniale a Praialonga nel territorio di Isola Capo Rizzuto. Gli accertamenti avviati da tempo dai militari della Stazione Cc Forestale Crotone hanno evidenziato la realizzazione di opere edilizie con sconfinamento nella pineta demaniale limitrofa alla costa, gestita da Calabria Verde, ente strumentale della Regione Calabria. Sono stati realizzati, nei mesi scorsi, in aderenza ad un complesso edilizio preesistente, una piccola struttura per idromassaggi completa delle opere accessorie. La realizzazione di opere edilizie illegali ha comportato un ulteriore impoverimento della pineta litoranea sempre più minacciata, anche per effetto degli incendi e dei furti di alberi.