Igers Lamezia Terme lancia l’iniziativa #NataleLamezia20

LAMEZIA TERME – È arrivato un altro Natale e con lui la nostra voglia di festeggiarlo. Quest’anno sarà un po’ più particolare, difficile e complesso, ma non per questo meno vero. Gli addobbi, l’albero, il presepe, i regali ci daranno la stessa magia di sempre, pur sapendo che non possiamo viverla pienamente. E quindi, quale che sarà il vostro modo di festeggiare queste feste, raccontateci il vostro #NataleLamezia20 perché, almeno qui, possiamo essere un’unica grande famiglia stretta in un forte abbraccio.

Igers Lamezia Terme