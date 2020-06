Il Comune di Borgia e la Calabria istituzionale e musicale insieme per i 70 anni del Maestro Rosario Mirigliano

Borgia – L’Università delle Generazioni ha inviato una lettera al sindaco e agli assessori del Comune di Borgia, nonché alle massime autorità regionali (Giunta e Consiglio), al presidente della Provincia e al sindaco del Comune di Catanzaro, ai vertici dei Conservatori musicali calabresi e ad altre figure socio-culturali del nostro territorio per proporre un incontro-omaggio con il Maestro Rosario Mirigliano, nativo della Roccelletta di Borgia, il quale, vera personalità nella “musica classica contemporanea” conosciuta pure all’estero, compirà 70 anni nel prossimo mese di novembre.

Come si legge nella lettera, l’Università delle Generazioni propone di porre una targa sulla parete della casa natìa del Maestro Mirigliano, poiché le persone illustri vanno omaggiate a tempo debito da vive e non da morte. Inoltre, le Istituzioni locali e regionali potrebbero commissionare al Maestro un “Poema per la Prima Italia” dal momento che questa nostra zona dell’Istmo Jonio-Tirreno è il luogo storicamente accertato dove è nato il nome Italia, come evidenzia pure la pagina web del Comune di Catanzaro (https://www.comune.catanzaro.it/catanzaro-dove-nacque-il-nome-italia). Una realtà che andrebbe valorizzata molto meglio e a 360 gradi.

In tale contesto, prosegue la nota dell’Università delle Generazioni, la nostra Regione potrebbe rinominarsi ufficialmente proprio “Calabria Prima Italia” per dare, tra tanto altro, con orgoglio, il messaggio che in questo territorio è nata l’Italia ben 16 generazioni prima della guerra di Troia, come affermano gli storici più antichi ed attendibili.

L’occasione dei 70 anni di Rosario Mirigliano (già docente di composizione al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma e studioso di semiotica musicale) potrebbe essere utile per fare incontrare il Maestro con tutte le generazioni calabresi che si occupano di musica, specialmente di quella “classica” insegnata nei conservatori. Un incontro viene suggerito pure con i docenti e gli alunni del liceo scientifico “Siciliani” di Catanzaro frequentato da Mirigliano nella seconda metà degli anni sessanta.

Infine, tra tante altre iniziative promozionali, viene indicata la necessità di pubblicare la traduzione italiana (già realizzata da Sara Cervadoro) del volume-base “Calabria the first Italy” (Calabria la prima Italia) di Geltrude Slaughter, pubblicato nel 1939 dall’Università del Wisconsin (USA. stop –