Il Comune di Trebisacce istituisce il marchio cittadino di negozio storico

TREBISACCE – Trebisacce si è sempre caratterizzata per la presenza produttiva di molte attività commerciali, artigianali e imprenditoriali le quali hanno operato da lunga data contribuendo in modo fattivo alla crescita economica e sociale della città.

Con la creazione e l’attribuzione di un riconoscimento che caratterizzi, segnali e distingua le attività commerciali, artigianali e imprenditoriali in genere che per oltre 50 anni hanno operato sul territorio della Città di Trebisacce, l’Amministrazione comunale ha voluto storicizzare il lavoro svolto in questi anni da coloro che hanno contribuito alla crescita cittadina con la propria professione, correttezza, capacità commerciale e con il proprio impegno, oltre a caratterizzare l’identità creativa e imprenditoriale del territorio.

“Trebisacce – ha dichiarato il Sindaco di Trebisacce Franco Mundo – è una realtà poliedrica e sfaccettata, ricca di tanti talenti e di dinamica creatività che spesso vengono declinati in un contesto imprenditoriale e commerciale. Ciò ha portato, decennio dopo decennio, alla nascita di realtà importanti che hanno segnato la storia di questo territorio, caratterizzando lo sviluppo della nostra cittadina. Gli imprenditori e commercianti che operano su Trebisacce sono una delle colonne portanti della nostra comunità, pertanto abbiamo ritenuto doveroso creare un marchio che storicizzasse il loro impegno e il frutto del loro lavoro. Vivere il complesso mondo del commercio, oggi più che mai non è facile. Forti di questa consapevolezza, in collaborazione con il Delegato al commercio Mimmo Pinelli e con i commercianti di Trebisacce, stiamo mettendo in campo diverse iniziative finalizzate a sostenere coloro che investono sul nostro territorio. Il riconoscimento del marchio cittadino di Negozio storico è un ulteriore piccolo passo, finalizzato a certificare il valore storico di un’attività. Gli uffici comunali stanno individuando tutti gli operatori che possono avere tale denominazione e all’inizio del 2021 saranno consegnati i relativi attestati”.