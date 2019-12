Il cuoco calabrese Carmelo Fabbricatore nominato Professionista dell’Anno dalle associazioni del mondo alberghiero

ROMA – La sede, Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma, è tra le più blasonate del panorama istituzionale, mentre la convention è quella più attesa da tutte le associazioni professionali che operano nel mondo alberghiero italiano.

Solidus 2019 passerà alla storia così come l’edizione che ha consacrato lo chef cosentino Carmelo Fabbricatore, presidente dell’Unione Regionale Cuochi Calabria, nonché Tesoriere e Membro di Giunta della Federazione Italiana Cuochi, nell’ambito ruolo di Professionista dell’Anno.

L’alto riconoscimento allo stimato professionista calabrese, assegnato nell’ambito della ristorazione, è stato conferito dal presidente uscente di Solidus, Carlo Romito, e dal presidente nazionale della FIC, Rocco Pozzulo, nel corso della Cerimonia di Premiazione seguita alla sessione dei lavori della conferenza “L’Alta Formazione nel mondo del Turismo – Eccellenza dell’Accoglienza, Accoglienza di Eccellenza”.

Grande soddisfazione è stata espressa da centinaia di berrette bianche calabresi nei confronti del loro collega, peraltro docente di spicco dell’Alberghiero “Mancini” di Cosenza.

Una carriera da cuoco e docente lunga 40 anni, iniziata dagli studi maturati presso la scuola alberghiera di Guardia Piemontese e trascorsa, prima dell’attuale nel capoluogo bruzio, dietro la cattedra e le cucine degli Istituti alberghieri di Praia a Mare, Paola, Montecatini Terme e Castrovillari.

La nomina di Fabbricatore a Professionista dell’Anno dimostra quanto il lavoro serio e responsabile in cucina, oltre quello rappresentativo a livello regionale e nazionale, porti sempre al risultato più alto: solo la scelta e l’uso di un’alta qualità dei prodotti e un profondo rispetto per l’etica della professione, senza il bisogno di un supporto aggiuntivo di importanti riviste specializzate o di rinomate trasmissioni televisive, di food writer o dell’endorsement di esperti di gastronomia e opinion leader.

Un vanto e un orgoglio per la Calabria delle tante eccellenze enogastronomiche e agroalimentari, che da oggi possono ritrovare nello chef Carmelo Fabbricatore un altro importante testimonial dell’arte e delle tradizioni culinarie della nostra regione.