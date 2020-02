Il lametino Francesco Estini tra gli acconciatori Kemon alla Milano Fashion Week

LAMEZIA TERME – Venerdì scorso 21 febbraio, presso la Scuola militare Teulié in Corso Italia 58, a Milano, si è svolto il fashion show del brand di luxury street-wear Extremedy. A curare le acconciature di più di 40, tra modelle e modelli, ci hanno pensato i tre hairstylist Kemon Francesco Estini (da Lamezia), Eufemia Musio (da Pulsano) e Gianni Rizzi (da Putignano), insieme a Mauro Galzignato, Pierre Baltieri e Davide Carlucci.

La sfilata, che presentava la prossima collezione Autunno/Inverno 2020/2021, rientrava nel calendario degli show della Milano Fashion Week di questi giorni.

“Un’esperienza impegnativa ma molto interessante – hanno commentato gli acconciatori –. Ringraziamo Kemon e Mauro Galzignato per quest’occasione di crescita e professionalità. Il mestiere di parrucchiere è in continua evoluzione, e partecipare a eventi importanti come questo è fondamentale per prendere spunti e trarre quell’ispirazione necessaria a riportare nei nostri saloni sempre nuove idee e innovazioni”.