Il lavoro ai tempi del Coronavirus: Giovanni De Grazia intervista Felice Saladini della Planet Group

LAMEZIA TERME – In tempi di Coronavirus e lockdown, che ha causato la crisi di diversi settori in Italia, il nostro editore, Giovanni De Grazia, ha intervistato Felice Saladini, ad della società di call center Planet Group, che ha introdotto alcune novità significative nel passaggio allo smart working.

Di cosa si occupa Planet Group?

Planet Group è un’azienda che lavora per conto di terzi a livello nazionale e internazionale per servizi di telecomunicazione e servizi informativi. Sostanzialmente ci occupiamo della gestione di call center per aziende come Eni, Tim, A2a e tante altre.

Come è cambiata la gestione del lavoro con l’esplosione del Coronavirus?

Non abbiamo fatto altro che dirottare immediatamente tutto il nostro lavoro in smart working, ossia dare la possibilità a tutti i nostri collaboratori di poter lavorare da casa. E a tal proposito, ringrazio tutto il nostro staff che ci ha permesso di gestire il tutto con estrema celerità.

Da qui nasce il progetto Planet Family…

Con Planet Family abbiamo voluto ricostruire quell’interazione che c’era tra i nostri collaboratori all’interno dei nostri uffici anche da casa sulle piattaforme digitali, creando una community virtuale di circa 2500 persone il cui rapporto va oltre l’attività lavorativa, dal prendere un caffè al raccontarsi le proprie vicende personali.

Planet Family è stata suddivisa in due macrosezioni: Planet Educational e Planet Contest. Di cosa si tratta?

Educational è una sorta di contenitore di video, post, messaggi, benessere, consigli e quant’altro che l’azienda ha messo a dispozione dei propri collaboratori. Contest, invece, non è altro che un’attività che dà al nostro personale di essere coinvolto nelle loro abilità, nelle loro passioni. C’è chi canta, chi scrive… Insomma, ognuno dimostra ciò che sa fare al di fuori dell’ambiente lavorativo.

Quest’esperienza porterà dei cambiamenti nel modo di lavorare una volta tornati alla vita di tutti i giorni?

Penso proprio di sì. Stiamo imparando che lo smart working può darci un’evoluzione nel nostro settore. Torneremo certamente a lavorare nel modo di sempre, ma lo smart working ci darà la possibilità di andare incontro a chi magari ha difficoltà a recarsi sul posto di lavoro mantenendo un reddito anche da casa, anche perché non influsice sullo standard qualitativo del lavoro.

Come stanno vivendo questo momento i lavoratori?

Non è un momento facile, ma quello che stiamo cercando di fare come azienda è farci sentire vicini ai nostri dipendenti. Venerdì scorso, ad esempio, abbiamo organizzato un aperitivo di gruppo, ognuno da casa sua con il bicchiere in mano. Cerchiamo di mantenere coinvolte le persone distogliendo per qualche momento l’attenzione da ciò che ci sta accadendo. L’obiettivo è proprio quello di restare distanti oggi per abbracciarci e stare più uniti domani.