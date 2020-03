Il Liceo Galilei di Trebisacce attiva l’assistenza a domicilio per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali

Trebisacce – Seguendo le direttive ministeriali sulla didattica a distanza, il Gruppo di Lavoro Inclusione del Liceo G. Galilei di Trebisacce, formato dal Prof. Leonardo Ciacci, e dalle Prof.sse Maria Francesca Genovese e Bruno Angiolina, supportato dagli Educatori Professionali in servizio presso la prestigiosa istituzione scolastica, al fine di rendere più inclusiva la didattica a distanza resa necessaria dall’altrettanto improvvisa sospensione dell’attività didattica in classe per l’emergenza sanitaria in corso, ha proposto ai propri alunni con Bisogni Educativi Speciali una serie di attività tra cui spicca l’assistenza a domicilio.

Gli Educatori Professionali, in collaborazione con i Docenti di Sostegno, svolgeranno attività domiciliari programmate, direttamente a casa degli studenti, che per tanto non interromperanno il proprio percorso scolastico.

A queste iniziative se ne affiancano altre, tutte finalizzate alla cura e all’attenzione verso lo studente con BES. Punto fermo è il progetto di tutoraggio “Un tutor per Amico” fuori dalla classe: a scuola i ragazzi riescono a collaborare in un processo inclusivo governato dal docente, quindi guidarli alla costruzione di processi inclusivi fuori dall’ambiente scolastico, attraverso coppie o terne di ragazzi che stiano intorno al ragazzo con BES e lo aiutino a studiare, appare oggi un passo importante. E ancora, l’attività ponte con le famiglie finalizzata a mantenere i contatti frequenti con le famiglie per programmare attività, a fare il punto della situazione e approfondire la conoscenza e la collaborazione. A ciò si affianca l’uso di materiale personalizzato che i docenti di sostegno predisporranno, tra cui si annoverano materiali didattici personalizzati, giochi interattivi e attività di musicoterapia a distanza. Il tutto in un’ottica di feedback continuo per avere il riscontro dei risultati ottenuti attraverso tali strategie didattiche, scelta fondamentale soprattutto in presenza di alunni con bisogni speciali. Tale feedback sarà ottenuto sia con interazioni a domicilio, che online, sempre con l’ausilio delle famiglie. Per coordinare il tutto avranno luogo meeting on line settimanali. Infatti il Gruppo di Lavoro Inclusione, coordinato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Franca Tortorella, effettuerà ciclicamente riunioni da remoto per il monitoraggio delle attività inerenti alla didattica a distanza, secondo le indicazioni ministeriali. Ancora una volta il Liceo Galilei di Trebisacce propone iniziative all’avanguardia sotto il profilo didattico, confermandosi eccellenza scolastica di primo livello, dedita con passione alla cura degli studenti e alla formazione del loro percorso di crescita.