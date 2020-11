Il progetto sulla consegna a domicilio di CIA Agricoltori Italiani arriva anche in Calabria e coinvolge già 23 aziende

CATANZARO – Un portale dedicato alla consegna a domicilio in tutta Italia. È questo il nuovo progetto di CIA Agricoltori Italiani, sviluppato a seguito della difficile situazione emergenziale dei giorni nostri ed in vista delle festività natalizie.

Un piano ben radicato da ormai 6 mesi e che vuole coinvolgere tutte le regioni. CIA, infatti, assolve pienamente al suo ruolo di rappresentanza delle imprese agricole e prosegue il suo impegno nel sostenere il buono della terra. Anche CIA Calabria, quindi, ha invitato gli imprenditori ad associarsi nella fruttuosa iniziativa che si aggiungerebbero alle già presenti 23 aziende calabresi.

Tutto può essere acquistato sul portale online https://iprodottidalcampoallatavola.cia.it/ attraverso il quale sarà facile ordinare prodotti come carne, latte, frutta, verdura, olio, vino, pasta ma anche tanto altro, come i piatti per il weekend preparati dagli Agrichef, sempre online sul sito.

Il progetto punta a sostenere imprenditori agricoli e cittadini per tutelare la spesa a km 0 e fare in modo che possa giungere direttamente nelle case dei calabresi e degli italiani. Questo è possibile grazie al contributo di tutte le associazioni CIA come Donne in Campo, Giovani Agia, Pensionati Anp, la Spesa in Campagna e Turismo Verde.

L’unione fa la forza e mai come adesso bisogna restare uniti, anche se costretti a stare distanti.