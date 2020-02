Il Santuario di San Francesco di Paola sbarca in nazionale su Padre Pio TV e Sky

PAOLA – Ci sono luoghi in cui la natura sposa la storia, e la storia la religione. È il caso del Santuario di San Francesco di Paola in provincia di Cosenza, su questo luogo il programma televisivo nazionale “Turismo Verde” ideato e condotto da Massimo Mercuri, dedica due delle sue puntate.

Sarà, anche, raccontare la vita ed i miracoli del patrono della Calabria. Proclamato santo da papa Leone X il 1º maggio 1519, dopo 12 anni dalla morte avvenuta a Tours (Francia).

Eremita, ha fondato l’Ordine dei Minimi.

Venerdì 28 febbraio ore 16.15 (replica domenica 1 marzo ore 13.45) sul canale 145 di Padre Pio TV e su Sky 852, andrà infatti in onda la prima delle due puntate, la seconda è prevista per la settimana successiva negli stessi giorni ed orari.

Il conduttore è stato accompagnato nel percorso e nei luoghi del Santo, da Padre Domenico Crupi, sacrista del Santuario di San Francesco di Paola.