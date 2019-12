illuminiamolamezia: l’iniziativa dei giovani delle liste PD e Nuova Era di Eugenio Guarascio

LAMEZIA TERME – La sinergia nata, nel corso dell’ultima campagna elettorale, tra i giovani candidati delle liste PD e Nuova era di Eugenio Guarascio continua, ed intende rafforzarsi attraverso un impegno concreto sul territorio lametino. In occasione delle festività natalizie, per venerdì 20 dicembre alle ore 19, è stato organizzata una sorta di flash mob dal titolo #illuminiamo Lamezia. Si tratta di illuminare contemporaneamente le facciate dei locali commerciali dei vari quartieri, attraverso l’utilizzo di proiettori led di effetti natalizi, per dare vita ad una festa di luci en plein air mai vista in città. “Vogliamo promuovere – hanno sottolineato gli organizzatori – nuove prassi solidaristiche tra cittadini che auspichiamo si possano consolidare nel tempo. Ringraziamo le attività commerciali che hanno già aderito, acquistando i proiettori con un piccolo investimento (ve ne sono infatti in commercio a partire da 15 euro), e tutti gli altri esercenti che accoglieranno positivamente il nostro invito.” È un’occasione per condividere insieme la magica atmosfera natalizia ed un piccolo gesto per rendere la città più accogliente ed attrattiva. A questa seguiranno altre iniziative, con scopi solidali, nelle prossime settimane. “Vogliamo viverlo a pieno il nostro territorio – concludono gli organizzatori – e l’unico modo per farlo è quello di esserne protagonisti attivi. Stay tuned ed intanto #illuminiamolamezia”.