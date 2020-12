In casa con mezzo chilo di marijuana, arrestato 38enne cosentino

COSENZA – È stato sorpreso con mezzo chili di marijuana in casa. Sono scattate così le manette per F. M., 38enne di Cosenza, già noto alle forze dell’ordine. Gli agenti della Volante lo hanno sorpreso con una perquisizione domiciliare, durante un’attività di controllo disposta dal questore, Giovanna Petrocca. Oltre alla marijuana, nascosta ta gli arredi all’interno di alcune buste di cellophane, i poliziotti hanno trovato un bilancino di precisione e una bicicletta elettrica di cui era stato appena denunciato il furto. Il 38enne è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.