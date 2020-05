In fiamme auto parroco a Vibo Valentia

VIBO VALENTIA – Un incendio, sulle cui cause stanno indagando le forze dell’ordine, ha completamente distrutto l’auto, una Citroen C3, di proprietà di don Giuseppe La Torre, parroco della chiesa di San Giuseppe, a Vibo Valentia.

Le fiamme si sono generate nella tarda serata di lunedì, avvolgendo rapidamente il veicolo parcheggiato nei pressi della Biblioteca Comunale. Il bagliore del fuoco ha richiamato l’attenzione dei residenti i quali hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno provveduto a spegnere l’incendio ma a non evitare che l’auto andasse distrutta. Le indagini sulle cause sono condotte dai carabinieri della Stazione di Vibo.