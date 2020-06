In fiamme lido balneare sul lungomare di Sellia Marina

SELLIA MARINA – Un incendio, sulla cui natura sono in corso accertamenti, non si esclude alcuna ipotesi, ha distrutto, sul lungomare di Sellia Marina, uno stabilimento balneare con struttura in legno. Non si registrano danni alle persone anche perché il lido attualmente non era in attività.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, con il supporto di autobotte inviata dalla sede centrale. II rogo, nonostante l’arrivo tempestivo dei vigili del fuoco che si sono subito messi all’opera, ha avvolto e ridotto in cenere la costruzione.

Una volta estinto l’incendio l’area interessata è stata messa in sicurezza. I carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, giunti sul posto, hanno avviato le indagini per risalire alle cause del rogo.