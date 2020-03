Incendiate due auto nel vibonese

VIBO VALENTIA – Due auto sono state incendiate nella notte tra lunedì e martedì nel Vibonese. Nel Comune di Francica, in provincia di Vibo Valentia, è stata presa di mira una Fiat Punto parcheggiata vicino la sede della stazione dei Carabinieri. Sul posto per spegnere l’incendio si sono portati i vigili del fuoco provenienti da Vibo Valentia, mentre i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per far luce sull’accaduto. L’altro incendio si è verificato a Pernocari, frazione del comune di Rombiolo. Pure in questo caso è stata presa di mira una Fiat Punto, mentre le fiamme hanno danneggiato anche i muri esterni di una palazzina. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della stazione di Rombiolo.