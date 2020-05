Incendio distrugge capannone agricolo nel vibonese

ZAMBRONE – I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti ieri nella frazione San Giovanni di Zambrone per l’incendio di un capannone agricolo sulle cui cause sono in corso accertamenti. Il rogo si è generato la notte scorsa, ma è stato scoperto dal proprietario solamente in mattinata appena l’uomo si è recato nella sua proprietà.

I vigili del fuoco hanno proceduto allo smassamento e allo spegnimento di quel poco che rimaneva del capannone che al suo interno conteneva degli attrezzi agricoli e della legna andati completamente distrutti, con ingenti danni visto che la struttura è ormai inservibile. (ANSA).