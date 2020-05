Incendio in box a Drapia, distrutte auto e attrezzature agricole

DRAPIA – I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti a Drapia per l’incendio in un box auto e le cui cause sono in corso di accertamento. Distrutte un’autovettura Fiat Panda che si trovava all’interno del locale nonché attrezzature agricole varie. Le fiamme, fortunatamente, non hanno raggiunto una bombola di Gpl presente nel box altrimenti le conseguenze sarebbero state ben più gravi. A causa delle elevate temperature l’incendio si è propagato ad una vicina abitazione che, solo grazie all’intervento dei Vigili del fuoco, è rimasta danneggiata solamente in un locale limitrofo al box. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per oltre 6 ore.