Incendio in stabilimento balneare a Sellia Marina

SELLIA MARINA – Un incendio è divampato nel pomeriggio di ieri in uno stabilimento balneare a Sellia Marina. Sul posto sono intervenute diverse squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Sellia Marina con supporto di un’autobotte della sede centrale. Lo stabilimento balneare aveva aperto una settimana fa. Nell’incendio non risulta vi siano stati feriti.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire alle cause del rogo.