Incendio in studio medico a Cosenza, intervento dei Vigili del Fuoco

COSENZA – Paura a Cosenza per un incendio in uno studio medico del centro città. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per i residenti del palazzo situato all’inizio di viale della Repubblica, a pochi metri dalla farmacia, dove l’incendio è divampato.

Incendio che, grazie alla presenza del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Cosenza situato proprio a pochi metri, è stato domato e spento al suo principio. Grazie a questa prontezza non sono stati registrati danni alle persone.

Lo studio medico è situato al primo piano e per gli agenti della Questura giunti sul posto non c’è matrice dolosa ma la polizia sta comunque indagando sulle dinamiche. Alla base potrebbe esserci un corto circuito.