Incontro tra la Camera di Commercio di Catanzaro e il vicepresidente della Giunta regionale Spirlì

CATANZARO – “Il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Daniele Rossi ha incontrato il vicepresidente della Giunta regionale Nino Spirlì per una riunione informale sulle possibili misure congiunte tra gli Enti da attivare per promozione del territorio calabrese, della cultura, dell’enogastronomia e dell’artigianato locali, con un focus particolare sulla strategia da costruire per rispondere alla sfida della ricostruzione post coronavirus”. Lo riferisce una nota dell’ente camera del capoluogo.

“È stato un incontro proficuo quello con il vicepresidente Spirlì – ha detto Rossi al termine della riunione – e ci siamo trovati d’accordo su parecchi temi legati allo sviluppo e alla necessità di lavorare in sinergia tra le Camere di Commercio calabresi, le quali hanno un contatto diretto con i territori e le imprese che vi operano, e la Regione che dal canto suo ha risorse e strumenti da mettere in campo. Guardando alle imprese agli artigiani calabresi, abbiamo condiviso con il vicepresidente l’esigenza di trovare modalità innovative che aiutino a sostenere e aumentare la domanda dei prodotti locali, così come guardando alla promozione del territorio ci siamo confrontati sull’opportunità che i nuovi modi di fare turismo, che già stanno emergendo nel panorama internazionale, non possano che essere una grandissima occasione per la nostra regione”.

“Ringrazio quindi il vicepresidente Spirlì – aggiunge Rossi – per avermi invitato e per aver voluto avviare un’interlocuzione che spero sarà capace di rendere più efficiente ed efficace l’allocazione di risorse specifiche, evitando quella dispersione data dalla sovrapposizione e dalla concorrenza, inutili, tra Enti”.