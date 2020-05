Intelligence, Nunzia Ciardi (Polizia di Stato) al Master dell’Università della Calabria: “Le infrastrutture critiche, comprese le Università, sono sotto attacco per finalità criminali”

Rende – “Al pari di tutte le Infrastrutture critiche del nostro Paese, anche le Università sono oggetto di attacchi hacker a matrice criminale”. È quanto ha affermato Nunzia Ciardi, Direttore della Polizia Postale e delle Comunicazioni del Ministero dell’Interno al Master in Intelligence dell’Università della Calabria, diretto da Mario Caligiuri. “Le Università – ha detto Ciardi – custodiscono informazioni assai preziose per l’interesse nazionale all’interno dei propri sistemi e per questi sono anche oggetto di attacchi dimostrativi”.