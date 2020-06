Intimidazione ad avvocato nella locride, incendiata auto

CAMINI – Intimidazione ai danni di un avvocato a Camini, nella Locride. Persone non identificate hanno incendiato l’automobile del professionista, del quale sono state rese note soltanto le iniziali, A.A., di 51 anni. Accanto alla vettura, inoltre, é stata lasciata una testa mozzata di pecora.

La vettura incendiata, che é rimasta distrutta, era parcheggiata nei pressi dell’abitazione dell’avvocato.

Sul posto si sono recati, insieme ai vigili del fuoco, i carabinieri che hanno avviato le indagini per accertare responsabili e movente dell’intimidazione. L’ipotesi che viene ritenuta più attendibile é che quanto é accaduto sia da collegare ad una vendetta contro l’avvocato in relazione alla sua attività professionale.