Isola ecologica di Girifalco, due denunce per furto e gestione non autorizzata di rifiuti

GIRIFALCO – I Carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno deferito alla Procura della Repubblica di Catanzaro un girifalcese, classe 1977’, già avvisato orale di P.S. ed un borgese, classe 1990’, per furto aggravato e gestione non autorizzata di rifiuti.

I militari hanno accertato come entrambi in più occasioni tra il 13 e il 23 maggio, si fossero introdotti nell’isola ecologica di Girifalco, in contrada Rena, in orario di apertura, sottraendo materiale ferroso ed elettrodomestici; questi ultimi venivano poi riportati sul posto dopo averne prelevato componenti meccaniche.