Klaus Davi: “Solidarietà a Domenico Quattruone, colpito da una grossa trave nei quartieri della Gallico Gambarie”

REGGIO CALABRIA – “Desidero manifestare la mia più viva vicinanza a Domenico Quattruone che è stato colpito da una grossa trave nei quartieri della Gallico Gambarie e sta rischiando la vita . Ho appreso la notizia e sono in ansia per lui e vicino a tutta la famiglia che abbraccio . Mi auguro che adesso la Città Metropolitana si faccia carico seriamente della vicenda e che scenda in campo Falcomatà in persona per risolvere la vicenda . Ma ora la cosa più importante ora è stare vicino a Domenico”. Lo ha dichiarato Klaus Davi consigliere comunale di San Luca.