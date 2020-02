La Calabria continua a tremare: scossa di terremoto di magnitudo 2.5 nel cosentino

Castiglione Cosentino – Oggi si è verificata una nuova scossa di terremoto in Calabria, precisamente in provincia di Cosenza. Nella notte fra venerdì 14 e sabato 15, un evento tellurico di magnitudo 2.5 gradi sulla scala Richter, è stato registrato e segnalato dai colleghi dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma ha avuto come epicentro il comune di Castiglione Cosentino, e le sue coordinate geografiche sono state 39.36 gradi di latitudine e 16.24 di longitudine. Per quanto riguarda l’ipocentro, la profondità, i sismografi l’hanno individuato 9 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma avvenuto questa notte in Calabria, l’ennesimo degli ultimi giorni nella regione del sud Italia, ha riguardato da vicino i comuni di Rende, Rose, San Pietro in Guarano, Castrolibero, San Vincenzo La Costa, Zumpano e Marano Marchesato. Cosenza, Lamezia Terme, Catanzaro e Crotone, sono invece le città più importanti più vicine all’epicentro.