La Calabria Film Commission di Giovanni Minoli finanzia ben 14 produzioni e pensa già al futuro

CATANZARO – Tre lungometraggi, sette documentari e quattro cortometraggi per un totale di 990.000 euro di finanziamenti. Ultimati i lavori della commissione di merito, nominata dal Commissario Straordinario Giovanni Minoli, è ufficiale l’elenco dei beneficiari dell’Avviso Pubblico “per la concessione di contributi per l’attrazione e il sostegno di produzioni audiovisive e cinematografiche nazionali ed internazionali nel territorio della Regione Calabria – 2020” – Legge Regionale n. 21/2019 “Interventi regionali per il sistema del Cinema e dell’audiovisivo in Calabria”.

Per la categoria lungometraggi sono stati finanziati i film “Scatenati d’amore”, prodotto da Event Horizon, “Conversazione con altre donne”, prodotto da 39 Films e “Mi parlano” prodotto da Bartleby Film. Saranno interessati dalle riprese i territori di Cosenza, la Sila, Nicotera, Rosarno e Gioia Tauro.

Ben sette sono stati i documentari risultati vincitori: “Breath” prodotto da “Mediterraneo Cinematografica”, “Magna Grecia-eredità della Calabria” prodotto da “Diffusione Arte Cinematografica”, “Askos – Back home” prodotto da Lago Film, “Il mondo fino a ieri” prodotto da Zalab Film, “Oceani” prodotto da “Associazione Culturale Kinema”, “Spicy Calabria – La mappa del piccante” prodotto da Oplus Europe, “Cesare Berlingeri, le radici del reale nelle pieghe dell’invisibile” prodotto da Associazione Culturale Lyrics.

Infine, premiati i cortometraggi “Sir”, prodotto da Dreamart; “Fantasie di colpa” prodotto da Estra Digital; “Leggera” prodotto da Associazione Cinnamon e “Nadir” prodotto da Associazione Prometeo 88.

“Ringraziamo i commissari esterni nominati dal Commissario Straordinario Giovanni Minoli per l’egregio lavoro svolto”, afferma il Direttore artistico per il settore cinematografico Gianvito Casadonte – esprimendo la “soddisfazione per essere riusciti a portare a termine l’iter amministrativo dell’Avviso Pubblico, ereditato dalla passata gestione, il cui naturale decorso è stato inficiato e reso difficoltoso dalle sospensioni delle attività dovute all’emergenza sanitaria tutt’ora in corso”. “Presto sarà pubblicato un nuovo avviso pubblico” aggiunge il Direttore artistico per il settore audiovisivo Franco Schipani, “la Fondazione sta lavorando intensamente ad un nuovo bando per implementare le opportunità di crescita del settore audiovisivo in Calabria”.