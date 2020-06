La Giunta regionale si costituisce parte civile nel processo Rositani

CATANZARO – La Giunta regionale nella seduta odierna ha deliberato di dare mandato all’avvocatura regionale per la costituzione di parte civile da parte della Regione Calabria nel processo che vede come parte offesa Maria Antonietta Rositani.

“Lo avevo promesso in campagna elettorale – ha detto il presidente della Regione Jole Santelli. Oggi l’ho fatto”.