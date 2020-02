La moda calabrese protagonista alla Volkswagen fashion week di Milano

MILANO – È stato lo stile made in Calabria a contraddistinguere la settimana della moda 2020.

Il noto fashion designer cosentino Claudio Greco è stato scelto dagli organizzatori della Volkswagen international fashion week per aprire le porte dell’alta moda a giovani stilisti europei.

L’evento si è svolto domenica 23 febbraio all’interno dell’UNA Hotels Expo Fiera Milano, dove gli applausi del pubblico hanno accompagnato la sfilata d’apertura con i capi più belli delle collezioni firmate Claudio Greco. Un mix di stagioni e tessuti per ogni occasione, così da rappresentare la versatilità femminile che da sempre è fonte d’ispirazione per l’artista cosentino.

<< Le donne sono tutto – ha dichiarato Greco – ogni donna che ho incontrato mi ha lasciato qualcosa dentro che cercato di esternare attraverso le mie creazioni>>.

Gli accessori scelti per accompagnare gli abiti sono stati caratterizzati da mascherine eleganti e sexy, che le modelle hanno donato al pubblico presente. Lo stilista, anch’egli in un primo momento mascherato, è stato poi premiato dalla responsabile AutoCogliati Volkswagen Milano Sara Bevilacqua.

<< Ringrazio tutti voi per questo premio e per avermi dato l’onore di essere qui. E’ stato emozionante vedere giovani stilisti emergenti e immedesimarmi in loro tornando indietro nel tempo. Ci tengo a ringraziare l’architetto di fama internazionale Fabio Rotella con la moglie Terry, per avermi accompagnato ad un evento così importante e coloro che sono sempre al mio fianco, l’azienda Binetti Ascensori, l’AON e l’azienda iGreco>> ha dichiarato sul palco il fashion designer.