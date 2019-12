La Parrocchia di San Nicola di Bari di San Pietro A Maida e il CE.S.PE.S. augurano Buon Natale agli ospiti della Casa di Riposo Comunale di Lamezia Terme

LAMEZIA TERME – Ieri, 19 dicembre 2019, Don Fabio Stanizzo e ragazzi della Parrocchia di San Pietro a Maida ,con le responsabili dell ‘Associazione CE.S.PE.S. Carolina Caruso, Gabriella Di Varano ,Consuelo Anania e Lucia Iemme, hanno allietato la serata nella Casa di riposo comunale di Lamezia Terme agli anziani con canti e musiche natalizie.

I ragazzi della Parrocchia di San Pietro a Maida hanno vissuto un’esperienza emozionante con gli anziani ,riscoprendo il valore autentico del Natale .

Regalare e condividere gioia con gli anziani che durante le feste sentono maggiormente la solitudine.

L’Associazione Ce.S.PE .S. è impegnata a costruire un cantiere delle idee per la salvaguardia dei diritti ,dei doveri e della dignità di ogni persona e del suo valore .

Le parole di preghiera di Don Fabio Stanizzo hanno scaldato il cuore di tutti :”Il Natale è l’incontro con Cristo”.

Grazie alla presenza di volontari possiamo sperare in un futuro positivo e migliore nonostante le difficoltà della società attuale.

La vera festa è nella gioia dei loro occhi per il momento di gioia vissuto in compagnia . Il Natale è condivisione e amore .

Gabriella Di Varano