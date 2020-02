La Regione Calabria a Fruit Logistica Berlino dal 5 al 7 febbraio

Catanzaro – La Regione Calabria, attraverso il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, prenderà parte da oggi, mercoledì 5, fino a venerdì 7 febbraio, a Fruit Logistica, la manifestazione leader dell’ortofrutta a livello mondiale, che come ogni anno si tiene presso il Centro fieristico “Messe” di Berlino. La kermesse berlinese rappresenta un appuntamento imperdibile per gli operatori del settore ortofrutticolo internazionale,in quanto luogo di incontro di buyer, fornitori di profitti e servizi internazionali, che ogni anno si scambiano conoscenze sulle tendenze e sulle innovazioni del comparto, sui prodotti e sui servizi.

Notevoli i numeri della manifestazione, che lo scorso anno ha ospitato 3200 espositori provenienti da oltre 90 Paesi ed oltre 78.000 visitatori da 135 Paesi. Un’occasione importantissima, dunque, per il settore ortofrutticolo calabrese, che fattura tra gli ottocento ed i novecento milioni di euro all’anno, non solo per promuovere a livello internazionale le proprie eccellenze e consolidare la propria presenza sui mercati internazionali, ma anche per confrontarsi sugli aspetti dell’innovazione e della sostenibilità idrica del settore dei prodotti freschi, favorendo la condivisione delle esperienze di ricerca ed il trasferimento di metodi e risultati ottenuti dal mondo agricolo.

Al centro dell’attenzione, infatti, ci sarà il risparmio idrico che, per il comparto ortofrutticolo rappresenta la vera sfida sia per quanto riguarda l’ambiente che per i costi. A tal proposito il Dipartimento Agricoltura ha organizzato un ciclo di seminari informativi/ dimostrativi dal titolo “L’ortofrutta calabrese: l’uso sostenibile delle risorse idriche”, con l’obiettivo di informare gli operatori del settore sugli aspetti relativi alle tecniche innovative, ai metodi di irrigazione in uso, ai consumi idrici ed ai relativi costi, allo sviluppo dei prodotti e alla sostenibilità, alla riduzione dell’impatto ambientale, alla conoscenza dei mercati di riferimento e alle produzioni di qualità certificata. Il progetto, finanziato dalla Misura 1- Sottomisura 1.2 del PSR Calabria 2014/2020 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”, mira a puntare l’attenzione sulla gestione sostenibile delle risorse idriche e sull’utilizzo responsabile della risorsa acqua e la conservazione delle risorse ambientali ad essa correlate.

Un modo anche per accrescere la consapevolezza delle scelte nell’ambito dei processi di ammodernamento, innovazione e sostenibilità all’interno delle aziende agricole regionali. Cipolla di Tropea Igp, Patate della Sila Igp, Clementine Igp, Bergamotto Dope Kiwi sono tra le eccellenze ortofrutticole calabresi a marchio che rappresenteranno la Calabria aFruit Logistica, raccontando l’identità, la storia e le tradizioni dei vari territori della regione. Il Dipartimento Agricoltura sarà affiancato da nove tra organizzazioni di produttori, società cooperative e Consorzi di tutela, rappresentative di tutto il territorio regionale, che nella capitale tedesca presenteranno le eccellenze del comparto ortofrutticolo calabrese, insieme all’Autorità Portuale di Gioia Tauro, che riveste un ruolo fondamentale per la commercializzazione dei prodotti, data la sua posizione strategica.