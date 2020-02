La Regione Calabria alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano

MLANO – Appuntamento a Milano per la Regione Calabria in occasione dell’edizione 2020 di BIT- Borsa Internazionale del Turismo, storica manifestazione del settore che raduna ogni anno professionisti, stakeholder e viaggiatori da tutto il mondo: 56 gli operatori calabresi presenti, tra tour operator, strutture ricettive e consorzi, pronti ad affrontare gli oltre 400 incontri frontali organizzati nel corso delle giornate di fiera. Sempre più differenziata è l’offerta turistica con la quale la regione si presenterà a questo importante appuntamento.

Ad essere protagonista vi è certamente un innovato turismo balneare, improntato tanto alle famiglie quanto agli sportivi: per l’anno 2020 si segnala in particolare che la Calabria è in testa alle classifiche nazionali per le spiagge a misura di bambino con le sue 18 località a cui sono state attribuite le bandiere verdi ma al contempo si registra una sempre crescente offerta di esperienze active, tanto nelle località balneari quanto in quelle montane indirizzate a turisti alla ricerca di viaggi adrenalinici.

Sono altresì in aumento i tour esperienziali che interessano gli attrattori culturali, il folclore, i costumi, l’artigianato artistico ma anche i cammini, naturalistici e religiosi, l’enogastronomia dei prodotti di eccellenza e delle tradizioni culinarie. La diversificazione dell’offerta rappresenta il perno di una strategia di penetrazione sui mercati, soprattutto esteri, finalizzata a confermare il costante trend di crescita di arrivi e pernottamenti che negli ultimi anni, anche al di fuori dell’alta stagione estiva, ha fatto registrare il segno +.

Non mancheranno, nel corso di BIT, appuntamenti speciali con gli autentici sapori di Calabria: sono infatti previste degustazioni di prodotti tipici e showcooking a cura della giovane chef stellata Caterina Ceraudo. La giovane chef, calabrese DOC, propone una cucina gustosa ed equilibrata che le ha fatto guadagnare la stella Michelin, (e tra le prime 10 chef donne in Italia), e la vedrà protagonista di fronte al pubblico internazionale di BIT